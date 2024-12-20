Юрист Соловьев: отсрочка при выдаче кредитов россиянам нужна для проверки

В России хотят ввести временную отсрочку при выдаче кредитов. Такая мера позволит клиентам посоветоваться с близкими, а банкам – провести дополнительную проверку, что особенно актуально с учетом роста случаев мошенничества, объяснил RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.