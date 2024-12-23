Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов: «Нам есть, чем гордиться!»

Благодарность Президента РФ Владимира Путина, победа в конкурсе лучших практик «Приоритет-2030», первая в Татарстане университетская Комната матери и ребенка, а также успешная реализация уникальных республиканских и федеральных проектов - это далеко не полный перечень достижений Казанского государственного энергетического университета в 2024 году.
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