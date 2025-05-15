Названы самые опасные страны для русских туристов: не только Афганистан, Мали

Специалисты компании «Турпомощь» определили наиболее рискованные для российских туристов страны. Согласно обзору, опубликованному на НТВ, поездки в Мали, Филиппины, Сирию, Афганистан и Бразилию связаны с повышенным риском.
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