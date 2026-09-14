Яндекс Музыка откроет премию "Распаковка 2026" для всех желающих

Яндекс Музыка впервые сделает премию "Распаковка 2026" открытой для всех. Мероприятие пройдет при поддержке Альфа-Банка и предложит уникальные выступления, включая неожиданные эксперименты с известными артистами, такими как ZOLOTO и Uma2rman, на Live Арене.
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