Яндекс Музыка откроет премию "Распаковка 2026" для всех желающих

Яндекс Музыка впервые сделает премию "Распаковка 2026" открытой для всех. Мероприятие пройдет при поддержке Альфа-Банка и предложит уникальные выступления, включая неожиданные эксперименты с известными артистами, такими как ZOLOTO и Uma2rman, на Live Арене.