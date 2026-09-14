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Царьград

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Яндекс Музыка откроет премию "Распаковка 2026" для всех желающих

Яндекс Музыка откроет премию "Распаковка 2026" для всех желающих

Яндекс Музыка впервые сделает премию "Распаковка 2026" открытой для всех. Мероприятие пройдет при поддержке Альфа-Банка и предложит уникальные выступления, включая неожиданные эксперименты с известными артистами, такими как ZOLOTO и Uma2rman, на Live Арене.

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