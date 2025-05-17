Как производится отбор резервистов Вооруженных сил для участия в учениях

Резервисты Вооруженных сил, которые должны принять участие в учениях, отбираются в соответствии с принципами, установленными в Законах № 1244/2002 «О резерве Вооруженных сил» и № 1245/2002 «О подготовке граждан к защите Отечества», которые определяют возможность привлечения резервистов к учениям.