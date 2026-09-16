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Царьград

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Зеленский обвинил Россию в попытках сбить его самолет дронами

Зеленский обвинил Россию в попытках сбить его самолет дронами

Владимир Зеленский сообщил о двух попытках атаковать его самолет беспилотниками. Первая угроза возникла в Молдове, когда он направлялся в Осло на похороны норвежского короля.

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