Трамп о Зеленском: «Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна». Менее, чем за три недели до решающего голосования в Америке Politico пишет, будто Дональд Трамп считает Владимира Зеленского виновным в войне с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии