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Трамп о Зеленском: «Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна»

Трамп о Зеленском: «Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна»

Трамп о Зеленском: «Он не должен был допустить начала этой войны. Война проиграна». Менее, чем за три недели до решающего голосования в Америке Politico пишет, будто Дональд Трамп считает Владимира Зеленского виновным в войне с Россией.

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