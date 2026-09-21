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Иркутск Сегодня

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В России определили праздничные дни на 2027 год

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году.

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