Гравитация: Квантовый фокус пространства? Как невидимая сила возникает из ниоткуда

На протяжении десятилетий физики-теоретики охотились за гравитоном — неуловимой частицей, призванной стать переносчиком гравитационного взаимодействия, подобно фотонам для электромагнетизма или глюонам для сильного ядерного взаимодействия.
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