С 1 марта троллейбус № 37 будет заезжать в Университетский

C 1 марта в Екатеринбурге изменится троллейбусный маршрут № 37 «Посадская – Академическая». Троллейбус будет заезжать в Университетский микрорайон, его маршрут пройдет по улицам Посадской, Репина, Малышева и Мира.
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