Власти РФ готовят эффективную схему защиты НПЗ от атак БПЛА

Власти РФ готовят эффективную схему защиты НПЗ от атак БПЛАВ Правительстве РФ официально подтвердили, что безопасность НПЗ выходит на новый уровень — соответствующие заявления прозвучали из уст вице-премьера Александра Новака на фоне обострившейся ситуации с обеспечением внутреннего рынка горючим.
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