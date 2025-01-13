"Ведомости": в России темпы роста зарплат замедлятся до 2-4%

В 2025 году в России сохранится дефицит рабочей силы. Это отразится на росте зарплат, но он замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на опрошенных экспертов.
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