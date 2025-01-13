Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Пи... ц! Каких уродов только нет.В Челябинской обл...
  • Вячеслав Денисов
    Удивительно, как уродливая коробка с электромотором может вдруг стать модной и желанной?!Tesla впервые в и...
  • Алекс Сэм
    Да хорош уже пихать эту воблу то кругом!Балерина Волочков...

"Ведомости": в России темпы роста зарплат замедлятся до 2-4%

"Ведомости": в России темпы роста зарплат замедлятся до 2-4%

В 2025 году в России сохранится дефицит рабочей силы. Это отразится на росте зарплат, но он замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на опрошенных экспертов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх