Расим Баксиков провел урок мужества для студентов колледжа КНИТУ

Зампред комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков провел урок мужества в колледже Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).
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