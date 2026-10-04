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Газета.ру

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Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время

Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время

Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время. Слова главы государства передает Fox News.

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