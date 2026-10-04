Трамп предложил отказаться от перехода на зимнее время

Американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время. Слова главы государства передает Fox News.
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