Cruise в рамках расследования ДТП с наездом на пешехода лишилась девятерых рук...

Cruise в рамках расследования ДТП с наездом на пешехода лишилась девятерых руководителейВ начале октября прототип беспилотного такси Cruise в Сан-Франциско совершил наезд на пешехода, после чего компания не только приостановила подобную деятельность в других городах США, но и лишилась двух основателей, которые её возглавляли.