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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 18 по 24 июля

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 18 по 24 июля

С 18 по 24 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.

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