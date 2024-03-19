В Приморье отменен оправдательный приговор обвиняемым в хищении 700 млн руб.

Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор Фрунзенского райсуда Владивостока по уголовному делу бывшего первого заместителя гендиректора ПАО «РАО “Энергетические cистемы (ЭС) Востока”» Нины Запрягаевой, финансового директора этой же компании Алексея Яковлева, а также экс-заместителя гендиректора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) Александра Ефремова.