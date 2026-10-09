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Equinor обнаружила новые запасы газа на месторождении Гуллфакс

Equinor обнаружила новые запасы газа на месторождении Гуллфакс Норвежская Equinor обнаружила новые запасы газа на участке Гуллфакс Юг в Северном море.

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