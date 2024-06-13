В Нижегородской области перекрыт канал организации незаконной миграции

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с УФСБ России по Нижегородской области пресекли деятельность группы, участники которой оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении документов для легализации пребывания на территории Российской Федерации.