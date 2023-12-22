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В Карталах стая собак напала на ребенка. Чиновники проблему решать отказались

В Карталах стая собак напала на ребенка. Чиновники проблему решать отказались

На нападение собак на ребенка власти Карталинского района пообещали отреагировать через месяц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 21 декабря, в 18:25 у дома №100 по улице Просвещения.

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