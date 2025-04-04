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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

FromSoftware не бросит однопользовательские игры ради мультиплеерных, хоть сейча...

FromSoftware не бросит однопользовательские игры ради мультиплеерных, хоть сейча...

FromSoftware не бросит однопользовательские игры ради мультиплеерных, хоть сейчас и сосредоточена на Elden Ring Nightreign с The DuskbloodsВ последнее время FromSoftware только и анонсирует, что мультиплеерные игры — сначала заточенную под кооператив Elden Ring Nightreign, затем PvPvE-боевик The Duskbloods.

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