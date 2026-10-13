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Гимнастам из РФ отказали в визах, сочтя их угрозой международным отношениям

Гимнастам из РФ отказали в визах, сочтя их угрозой международным отношениям

Трем лидерам женской сборной команды России по спортивной гимнастике — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в визах, посчитав спортсменок «угрозой международным отношениям», 13 октября сообщает пресс‑служба Федерации гимнастики России (ФГР).

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