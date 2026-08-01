Умер американский актёр Винсент Пасторе, известный по сериалу «Клан Сопрано»

Главной работой Пасторе стала роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». Он исполнил одну из ведущих ролей в культовом сериале от HBO в течение двух сезонов, после чего несколько раз возвращался к своему образу в качестве приглашённого актёра.