Умер американский актёр Винсент Пасторе, известный по сериалу «Клан Сопрано»

Главной работой Пасторе стала роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано». Он исполнил одну из ведущих ролей в культовом сериале от HBO в течение двух сезонов, после чего несколько раз возвращался к своему образу в качестве приглашённого актёра.
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