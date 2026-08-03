Россиянам напомнили о праве на компенсацию стоимости полиса ОСАГО

Государство возмещает 50 процентов от цены полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) отдельным категориям россиян, напомнила в разговоре с RT руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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