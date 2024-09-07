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От Киева до Тернополя: в ночное время суток удары нанесены по целям в ряде областей Украины

От Киева до Тернополя: в ночное время суток удары нанесены по целям в ряде областей Украины

Вечером 6 сентября над большей частью Украины была объявлена воздушная тревога, звучали сирены. Массированная атака, в которой были задействованы десятки российских БПЛА-камикадзе «Герань-2», продолжалась всю ночь.

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