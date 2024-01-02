С 3 по 10 января на форуме-выставке "Россия" пройдет тематическая декада «Крым.Аграрный»

В начале нового года посетителей стенда Республики на Международном форуме-выставке "Россия" в Москве ждет уникальная возможность познакомиться с богатством и разнообразием сельскохозяйственной отрасли полуострова.
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