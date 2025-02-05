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ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта

ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта

Эксперты объяснили переход ВСУ к корпусной структуре организации войск @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Роман Крецул К исходу третьего года конфликта главком ВСУ Александр Сырский решил начать реформирование украинской армии.

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