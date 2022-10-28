Hill: у Запада отсутствует понимание реальной ситуации на Украине

Западные страны имеют слабое представление о положении дел на Украине и целях киевских властей. Об этом в статье для журнала The Hill написал политолог Джошуа Хумински, возглавляющий американский Центр разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса.
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