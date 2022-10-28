Народные Новости

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Об'ясните кто нибудь этому долбоёбу, что аэротруба, в которой он крутился  в Испании- это не система ПРО.Кличко заявил о п...
  • Юрий Вершинин
    Кто бы сомневался. Ксюшадь как рыжий ваучер. Неприкасаемая.МВД: Собчак не пр...
  • Владимир Вечтомов
    Стас, ты хороший "кирпич"... Не лезь в политику,пока тебя любит народ...Садальский расска...

Hill: у Запада отсутствует понимание реальной ситуации на Украине

Hill: у Запада отсутствует понимание реальной ситуации на Украине

Западные страны имеют слабое представление о положении дел на Украине и целях киевских властей. Об этом в статье для журнала The Hill написал политолог Джошуа Хумински, возглавляющий американский Центр разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх