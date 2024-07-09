Пока тысячи людей и делегатов со всех стран приезжают в Вашингтон на юбилейный саммит организации Североатлантического договора, можно в противовес их радости утверждать, что альянс давно распался изнутри и движется к войне.
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