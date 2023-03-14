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Названы сходство и различия накопительного счета и банковского вклада

Названы сходство и различия накопительного счета и банковского вклада

Накопительные счета и банковские вклады (депозиты) являются инструментами инвестирования средств, но имеют отличия и подходят для решения разных задач, рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин «Известиям» 14 марта.

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