Названы сходство и различия накопительного счета и банковского вклада

Накопительные счета и банковские вклады (депозиты) являются инструментами инвестирования средств, но имеют отличия и подходят для решения разных задач, рассказал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин «Известиям» 14 марта.