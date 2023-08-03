У жены Рэмсдейла случился выкидыш во время полета из отпуска после ЧМ: «Артета предлагал мне отдохнуть в разгар чемпионской гонки. Вот это я понимаю тренер»

«В нашей жизни происходят вещи, о которых люди даже не догадываются, и прошедший год был похож на эмоциональные американские горки для меня и моей семьи.
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