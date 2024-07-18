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"Люди устали от этого ужаса"

"Люди устали от этого ужаса"

Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам В украинском экспертном сообществе задумались, нет ли украинского следа в покушении на Трампа и действительно ли большинство украинцев хотят продолжения войны Продолжают обсуждать детали покушения на Дональда Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Украинцы не хотят войны,войну Зеля хочет,ибо ему за неё миллиард выдали!Зеля&quot;засланый казачек&quot;!
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12 час.
Eduard
Согласен.Точно,что жить на Украине из власти никто не планирует!
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12 час.
Надежда
&quot;Люди устали&quot;, но в мозгах все те же претензии к России...
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10 час.

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