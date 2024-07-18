"Люди устали от этого ужаса"

Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам В украинском экспертном сообществе задумались, нет ли украинского следа в покушении на Трампа и действительно ли большинство украинцев хотят продолжения войны Продолжают обсуждать детали покушения на Дональда Трампа.