Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам В украинском экспертном сообществе задумались, нет ли украинского следа в покушении на Трампа и действительно ли большинство украинцев хотят продолжения войны Продолжают обсуждать детали покушения на Дональда Трампа.
"Люди устали от этого ужаса"
Комментарии
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Eduard
Украинцы не хотят войны,войну Зеля хочет,ибо ему за неё миллиард выдали!Зеля"засланый казачек"!
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12 час.
Eduard
Согласен.Точно,что жить на Украине из власти никто не планирует!
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12 час.
Надежда
"Люди устали", но в мозгах все те же претензии к России...
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10 час.
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