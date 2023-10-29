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  • лина каюмова (Хорошая)
    Правильно!Всех предателей на плаху!Депутат Новичков:...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Уехавшим-обратной дороги нет, и что это Новичков от имени всех выступает,народ предателей не прощает, и не надо никак...Депутат Новичков:...
  • ШКИПЕР
    Кого это Новичков собрался прощать ? макаревмча , галкина , слепакова , панина , может и смольянинова ? А не ох..ел л...Депутат Новичков:...

Объемы торговли России и Норвегии в 2023 году снизились на 80%

«Доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составляет менее 1%», объемы двусторонней торговли стран упали почти на 80%, в первую очередь речь идет о сокращении поставок российской продукции в Норвегию.

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