Объемы торговли России и Норвегии в 2023 году снизились на 80%

«Доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составляет менее 1%», объемы двусторонней торговли стран упали почти на 80%, в первую очередь речь идет о сокращении поставок российской продукции в Норвегию.
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