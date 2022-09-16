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Рожин: Украина копит силы для последнего удара

Рожин: Украина копит силы для последнего удара

Контрнаступление ВСУ сейчас не такое активное, как было неделю назад. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и рассказал о самых вероятных направлениях атак националистов и состоянии линии соприкосновения.

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