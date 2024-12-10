«ФосАгро» стала победителем премии «Компания будущего — 2024»

Социальный проект по развитию инфраструктуры и рекреационного потенциала горно-туристического кластера «Хибины», который компания реализует в Мурманской области, занял первое место в престижном конкурсе, который проводят журнал «Компания» и Минэкономразвития России.
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