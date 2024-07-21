ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам за сближение с Британией

Global Look Press/Günter Lenz/imageBROKER.com Евросоюз может потребовать доступ к рыболовецким водам Великобритании в обмен на сближение со страной на фоне заявлений нового британского премьера Кира Стармера о намерении "перезагрузить" отношения, сообщает издание The Daily Telegraph 20 июля.