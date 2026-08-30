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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 71кв.м 22 линия в Центрально-городском районе в Макеевке - 7 000 000 руб

Дом 71кв.м 22 линия в Центрально-городском районе в Макеевке - 7 000 000 руб

Добротный дом с центральными коммуникациями на приватизированном участке с гаражом, летней кухней, садом и небольшим виноградником станет новым жилищем как для молодых людей так и для более взрослых.

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