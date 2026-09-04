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Царьград

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Экс-конгрессмен Кусинич призвал к полноформатному восстановлению связей между Россией и США

Экс-конгрессмен Кусинич призвал к полноформатному восстановлению связей между Россией и США

Бывший законодатель назвал заявление Путина шансом для нового этапа в отношениях двух стран.Бывший член Палаты представителей Конгресса США Деннис Кусинич высоко оценил заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы к полноформатному восстановлению отношений с Вашингтоном.

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