Как радикально защитить зимние шины от выпадения шипов

Целый «пласт» российских автовладельцев, в том числе и тех, кто зимой практически никогда не съезжает с очищенного от снега асфальта, верят, что лишь шипованная резина подходит для езды в холодное время года.
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