Обычные герои Великой войны: тюменка рассказала о бабушке и дедушке – фронтовиках

ТЮМЕНЬ, 9 мая, ФедералПресс. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Тюменской области все чаще вспоминают истории своих родных, чьи судьбы оказались неразрывно связаны с событиями тех лет.
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