Политика как он...
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Политика как она есть

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  • igor vinogradov
    не обеднеет...Путин исключил Шо...
  • Игорь Максаков
    Да, если будут на измор брать, то кишка тонка у них. Нет там ресурсов никаких, а долбануть одним мощным залпом вообще...Эксперт предупред...
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    Голь (нравственная) на выдумки хитра!Эксперт предупред...

Остин выразил беспокойство из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

Остин выразил беспокойство из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом и в телефонном разговоре выразил беспокойство из-за сообщений об ударах армии страны по позициям миротворческих сил ООН в Ливане.

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