Карманный насос Xiaomi, который накачает покрышку за 60 секунд, поступил в продажу в Китае

Он стоит 200 юаней Портативный насос Xiaomi Mijia появился на JD.com. Он подходит для велосипедов, электросамокатов, мотоциклов и мячей, а также им можно подкачать и автомобильную шину.
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