Свердловские муниципалитеты перенесут сроки отключения тепла

Из-за холодной погоды в Свердловской области изменится график отключения отопления. По данным министерства ЖКХ, муниципалитеты будут самостоятельно выбирать дату прекращения подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.
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