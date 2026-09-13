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Газета.ру

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Миллиардер Мюллер: глава партии АдГ Вайдель может стать канцлером Германии

Миллиардер Мюллер: глава партии АдГ Вайдель может стать канцлером Германии

Немецкий миллиардер и предприниматель Тео Мюллер назвал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальта «удачей» для страны и допустил, что глава партии Алис Вайдель может стать канцлером страны.

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