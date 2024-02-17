Гелик для девочек, отделанный бриллиантами. Вы такое видели?

Mercedes-Benz начал продажи G-Класса ограниченной серии под названием «Сильнее бриллиантов». Во всех четырех дверных штифтах из нержавеющей стали встроен бриллиант весом 0,25 карата каждый, а внешняя дверная ручка украшена тиснением логотипа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии