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Угнетение в отношениях: что это и как противостоять?

Угнетение в отношениях: что это и как противостоять?

Угнетение в отношениях это подавления партнера с целью сделать его удобным лично для себя. Процесс начинается с внушения убеждений, затем продолжается нарушением личных границ и контролем, а завершается тотальным подчинением.

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