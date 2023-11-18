Угнетение в отношениях: что это и как противостоять?

Угнетение в отношениях это подавления партнера с целью сделать его удобным лично для себя. Процесс начинается с внушения убеждений, затем продолжается нарушением личных границ и контролем, а завершается тотальным подчинением.
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