Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Стеф Карри – о поражении от «Кавс» в финале-2016: «Никогда не видел, чтобы 2 парня играли на таком уровне 3 матча подряд»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отдал должное Леброну Джеймсу и Кайри Ирвингу, которые привели «Кливленд» к чемпионству в 2016 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх