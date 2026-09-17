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Над Тульской областью сбили 12 беспилотников ВСУ

Над Тульской областью сбили 12 беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали 12 украинских беспилотников в Тульской области.

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