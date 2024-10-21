Россия призывает своих союзников и партнёров воздержаться от поддержки предложений, известных как «план победы», «формула мира» и «саммит мира», инициированных Киевом, которые она считает ультимативными инициативами.
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