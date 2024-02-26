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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани составили петицию против полового просвещения в школах

В Рязани составили петицию против полового просвещения в школах

Авторы адресовали обращение губернатору Рязанской области Павлу Малкову. В петиции сказано, что, по мнению некоторых родителей, такие уроки вызовут лишь нездоровый интерес и стремление к раннему началу половой жизни.

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